Yanlış tedavi soruşturması. Yusra'nın ölümüyle ilgili 15 doktora soruşturma izni

Bursa 'da grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede yanlış tedavi sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen Yüsra Türkoğlu'nun (7) ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı’nca soruşturma izni verilmeyen 15 doktor hakkında, ailenin itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce soruşturma izni verilmesine karar verildi.



Acı olay Bursa'da 19 Mayıs 2024'te meydana gelmişti.

Azime Buse ve Cemil Türkoğlu'nun 4 çocuğundan biri olan Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Yüsra, 19 Mayıs 2024 akşamı rahatsızlandı. Aile, grip şüphesiyle kızlarını Şehir Hastanesi'ne getirdi. Burada muayene edilip tedaviye alınan Yüsra'ya, serum takıldı. Serum takıldıktan yarım saat sonra Yüsra, fenalaştı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi. Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, 10 saat boyunca çocuğun rahatsızlığı arttı, gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu da düşmeye başladı. Sabah mesaiye gelen kardiyoloji doktoru, hastanın durumunun kritik olduğunu söyleyince Yüsra, yoğun bakıma alındı. Burada, duran kalbi çalıştırıldıktan sonra entübe edilen Yüsra, hayatını kaybetti. Kızlarının, yanlış serum takılması sonucu öldüğünü söyleyen Cemil Türkoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Sağlık Bakanlığı da idari soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi. Hastane yetkilileri, "Hasta geldiği zaman kendisiyle ilgilenildi. Yapılan muayenesinde 'kalp hastası' olduğu ortaya çıktı. Bu aileye söylendi. Aile ısrarla, kızlarını hastaneden çıkarmak istediler. Hastanın durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alındı. Sonrada yaşamını yitirdi. Görevlendirilen müfettiş, konuyu araştırıyor” iddiasında bulunurken, hastanede incelemede bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettişin, Yüsra Türkoğlu'nun ölüm nedenini çok yönlü olarak araştırıp doktorları, hemşireleri ve görevlileri de dinlediği belirtildi.

AİLE BAKANLIĞIN KARARINA İTİRAZ ETTİ

Ön inceleme sonucunda Sağlık Bakanlığı’nca olayda ihmali bulunduğu iddia edilen doktorlar hakkında soruşturma izni verilmezken, Türkoğlu ailesi Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Yapılan inceleme sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3’üncü İdari Dava Dairesi’nce haklarında ön inceleme yapılan, aralarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı ve Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu profesör, doçent ve uzman doktorlar ile asistan doktorlar ve pratisyen hekimlerin de bulunduğu 15 sağlık personeli hakkında soruşturma izni verildi.

"İDDİALAR SAVÇILIKÇA YAPILACAK SORUŞTURMA KAPSAMINDA NETLEŞEBİLİR"

Oy birliğiyle alınan kararda, “Şikayetli sağlık meslek mensupları tarafından yürütülen teşhis tedavi ve uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğu gerekçesiyle soruşturma izni verilmemiş ise de olayın oluş şekli ve tüm dosya münderecatı bütün olarak değerlendirildiğinde iddia ve isnada konu hususların ancak ilgili savcılıkça yapılacak bir soruşturma kapsamında netleşebileceği sonucuna varılmış olup, itiraza konu kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulü ile soruşturma izni verilmemesine ilişkin itiraza konu kararın kaldırılmasına, soruşturma izni verilmesine, dosyanın karar ekli olarak gereği yapılmak üzere 4483 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na; karardan bir örneğin ilgililere tebliğ edilmek üzere merciine gönderilmesine oy birliğiyle kesin olarak karar verildi” ifadelerine yer verildi.