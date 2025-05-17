Yanlışlıkla çöpe atılan hatıra kolye 7 ton atığın içinde bulundu

İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan Yağmur Demirtaş, geçtiğimiz aylarda vefat eden annesinden kendisine hatıra kalan kolyeyi bir poşete koydu.

YEĞENİ YANLIŞLIKLA ÇÖPE ATTI

İki gün önce işten evine gelen Demirtaş, içinde kolye olan poşeti bıraktığı yerde bulamadı.

Yeğeninin poşeti çöpe attığını öğrenen Demirtaş, hem mahalledeki çöp konteynerlerini didik didik aramaya başladı hem de Sultanbeyli Belediyesi’ne ulaşarak yardım istedi.

ATIK MERKEZİNDEKİ ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle atık merkezine giden Demirtaş için merkezdeki çalışmalar bir süreliğine durduruldu.

Kolye yaklaşık 7 tonluk çöp yığınları içerisinde, yaklaşık 4 saat süren çalışmalar neticesinde pres makinesine atılmak üzereyken bulundu.