Yanlışlıkla fare zehri içen genç yoğun bakıma alındı

Çorum Yaylabaşı köyünde ikamet eden Serdar A. (24), yanlışlıkla fare zehri içtiğini fark edince Osmancık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.



Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kişi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.