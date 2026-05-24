'Yapay Zeka 2' operasyonu. 11 tutuklama
24.05.2026 21:01
Dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı.
9 ilde polis ekiplerinin düzenlediği ‘Yapay Zeka 2’ operasyonunda, yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 11 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, devlet yetkililerinin ses ve görüntülerini yapay zeka teknolojisi kullanarak sanal medya platformlarında sahte yatırım reklamları verdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Osmaniye merkezli Adana, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Yalova ve Tekirdağ’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Yetkililer, vatandaşları sosyal medya üzerinden yapılan sahte yatırım reklamlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.