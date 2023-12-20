Yapay zeka artık ne zaman öleceğimizi ve ne kadar para kazanacağımızı tahmin edebiliyor

Nature Computational Science'dan bilim insanları, kişinin hayat hikayesini kullanarak nasıl yaşayacaklarını ve ne zaman öleceklerini tahmin eden bir algoritma geliştirdi.



Yeni çalışmada "life2vec" adı verilen modelin doğruluk payı yaklaşık olarak yüzde 78, bu da onu benzer yaşamsal verileri tahmşn eden diğer algoritmlara eş değer kılıyor.



Diğer modellerden ayrılan yönü, ChatGPT benzeri bir sohbet botu gibi çalışıyor olması. Model, elinde olan mevcut detayları kullanarak gelecekte yaşanacakları tahmin ediyor.



Algoritma Danimarka ve ABD'deki bilim insanları tarafından Danimarkalı insanların bilgilerinden oluşan bir veri havuzu gibi geliştirildi.



Bu havuza gelir, meslek, ikamet yeri, yaralanmalar ve hamilelik dahil olmak üzere 6 milyondan fazla gerçek insan hakkında her türlü bilgi aktarıldı.

ERKEKLER DAHA ERKEN ÖLÜYOR



Ulaştıkları sonuç, bir kişinin erken ölme olasılığı veya yaşam süresi boyunca elde edeceği gelir hakkında tahminler üretebilen bir model oldu.

Erken ölüme yol açabilecek faktörlerden bazıları arasında erkek olmak, zihinsel hastalık tanısına sahip olmak veya beden işi yapmak yer alıyor.



Daha uzun yaşamla bağlantılı şeyler arasında daha yüksek gelir ve lider olarak çalışmak yer alıyor.