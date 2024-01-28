Yapay zeka ile dolandırıcılık: Son kurban Defne Samyeli!

Sahte video ile birçok kişinin dolandırıldığını söyleyen Samyeli, "Bu videonun tamamen uydurma bir montaj işi olduğu ilk bakışta anlaşılsa da anlıyorum ki birçok vatandaşımızın dolandırılmasına neden olmuş. İnsanları herhangi bir yatırıma yönlendirecek bir yayın yapmadım, bu gibi sponsorlu yayınları gördüğü zaman demek ki insanların misliyle dikkatli olması gerekiyor, hele işin içinde para varsa." uyarısında bulundu.

YASAL SÜREÇ BAŞLATACAK



Dolandırıcılar hakkında yasal işlem başlatacağını söyleyen Samyeli, "Sadece ben değil, en güvendiğiniz başka kim varsa bu devirde ‘paranızı şuraya yatırın’ şeklinde bir video gördüğünüzde yüzlerce kez sorgulamanızı öneririm. Yüzümü ve YouTube kanalımdaki yayınlarımı kullanarak vatandaşları dolandıran, bu videoları yayan, yayınlayan sorumlular hakkında yasal süreci başlatacağımı bu vesileyle duyurmak isterim." dedi.

