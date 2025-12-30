Yapay zeka savaşında yılın son hamlesi: Meta’nın Çinli Manus’u satın alması ne anlama geliyor?

Meta Platforms, merkezi Singapur’da bulunan yapay zeka girişimi Manus’u satın aldığını açıkladı.

Silikon Vadisi’nde kısa sürede büyük ses getiren Manus, bahar aylarında yayımladığı demo videosunda iş başvurularını eleme, tatil planlama ve hisse senedi portföyü analiz etme gibi karmaşık görevleri yerine getiren bir yapay zeka ajanı sergilemişti. Şirket, bu ürünün OpenAI’ın “Deep Research” aracından daha iyi performans gösterdiğini iddia etmişti.

2 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Manus, lansmanından sadece birkaç hafta sonra, Nisan 2025’te 75 milyon dolarlık yatırım almış ve şirketin değerlemesi 500 milyon dolara ulaşmıştı.

Bu turda Benchmark’ın ortağı Chetan Puttagunta da yönetim kuruluna katılmıştı. Çin basınına göre Tencent, ZhenFund ve HSG (eski adıyla Sequoia China) gibi önemli yatırımcılar da daha önce şirkete 10 milyon dolarlık bir turla destek vermişti.

Şirket, kısa süre önce milyonlarca kullanıcıya ulaştığını ve yıllık tekrarlayan gelirinin 100 milyon doları aştığını duyurmuştu. İşte tam bu noktada Meta devreye girdi.

Wall Street Journal’a göre Meta, Manus’u yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu rakam, Manus’un bir sonraki yatırım turu için hedeflediği değerlemeye denk geliyor.

META’NIN KAZANCI NE OLACAK?

Yapay zekayı Meta’nın geleceğinin merkezine koyan Zuckerberg için Manus’un en dikkat çekici yanı, halihazırda ciddi gelir üreten bir yapay zeka ürünü olması. Bu durum, Meta’nın veri merkezleri ve altyapı için yaptığı yaklaşık 60 milyar dolarlık dev harcamalar nedeniyle tedirgin olan yatırımcılar açısından da önem taşıyor.

Meta, Manus’un bağımsız şekilde faaliyet göstermeye devam edeceğini, ancak yapay zeka ajanlarının Facebook, Instagram ve WhatsApp’a entegre edileceğini açıkladı. Halihazırda bu platformlarda Meta AI adlı bir araç kullanıcılara sunuluyor.

ÇİN BAĞLANTILARI TEDİRGİN EDEBİLİR

Ancak anlaşmanın hassas bir boyutu da var. Manus’un Çinli kurucuları, şirketin çatı kuruluşu Butterfly Effect’i 2022’de Pekin’de kurmuş, 2025 ortasında ise Singapur’a taşımıştı. Bu durumun ABD’de siyasi tartışma yaratıp yaratmayacağı belirsizliğini koruyor.

Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn, daha önce Benchmark’ı Çin bağlantılı bir şirkete yatırım yapmakla eleştirmişti.

Meta, Nikkei Asia’ya yaptığı açıklamada satın alım sonrasında Manus’un Çinli yatırımcılarla tüm bağlarının kopacağını ve Çin’deki faaliyetlerini tamamen sonlandıracağını duyurdu.

MANUS AI’IN YETENEKLERİ NELER?

Meta’nın açıklamasına göre Manus, karmaşık görevleri yerine getirebilen genel amaçlı yapay zeka ajanları geliştiriyor.ü Manus, ücretsiz ve ücretli abonelik modelleri sunuyor ve bugüne kadar 147 trilyon “token” işlediğini iddia ediyor.

Meta, Manus çalışanlarının kendi ekiplerine katılacağını ve şirketin OpenAI ile Google gibi rakiplerden agresif biçimde yapay zeka uzmanı transfer etmeye devam edeceğini de açıkladı.

Manus AI dünyanın ilk tamamen otonom yapay zeka ajanını geliştirdiğini iddia ederek çıkmıştı. Şirket Manus'u karmaşık görevleri otonom olarak yerine getiren "ilk genel yapay zeka ajanı" olarak nitelendiriyor.

Teknoloji şirketleri, belirli bir dereceye kadar özerkliğe sahip olan, yani sadece bilgi sağlamak yerine bir insanın talimatlarını izleyerek market alışverişi siparişi vermek, verileri analiz etmek ve raporlar oluşturmak gibi görevleri yerine getirebilen yapay zeka ajanları geliştirmek için mücadele ediyor.

Manus AI, web sitesinde adını Latince "el" kelimesinden aldığını ve "düşüncelerinizi eyleme dönüştüren genel bir yapay zeka ajanı" olduğunu söylüyor.

Platform, web sitesinde mülk satın alma, video oyunları programlama, hisse senetlerini analiz etme ve seyahat güzergahlarını planlama gibi görevleri yerine getirebileceğini gösteriyor.

Manus AI'ın baş bilim insanı Yichao Peak Ji, yapay genel zekaya (AGI / insanın bilişsel yetenekleriyle eşleşen veya onu aşan varsayımsal yapay zeka türü) atıfta bulunarak, "Bunu insan-makine işbirliğinin bir sonraki paradigması ve olası AGI'ye bir bakış olarak görüyoruz" demişti.

META'NIN AGRESİF STRATEJİSİ

Manus satın alması, Meta’nın son dönemde hızlanan yapay zeka stratejisinin bir parçası. Şirket haziran ayında Scale AI’ya 14,3 milyar dolar yatırım yapmış, kısa süre önce de giyilebilir yapay zeka cihazları geliştiren Limitless’ı satın almıştı. Amaç, hem yetenek havuzunu büyütmek hem de açık kaynaklı Llama büyük dil modellerini daha hızlı geliştirmekti.

Microsoft’un da ekim ayında Windows 11’de Manus’u test etmeye başlaması, girişimin teknoloji devleri nezdindeki cazibesini gözler önüne seriyor.

Manus CEO’su Xiao Hong ise Meta çatısı altına girmenin şirketin çalışma biçimini değiştirmeyeceğini söylüyor:

“Meta’ya katılmak, Manus’un nasıl çalıştığını ya da kararların nasıl alındığını değiştirmeden, daha güçlü ve sürdürülebilir bir temel üzerinde büyümemizi sağlayacak.”