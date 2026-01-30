Yapay zeka videoları ile 33 kişiyi dolandırdılar. 15 milyon TL'lik vurgun

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yozgat merkezli Antalya, Hatay ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda yapay zeka ile ürettikleri videolarla yaklaşık 33 kişiyi dolandırıp, 15 milyon haksız kazanç elde eden 9 şüpheliyi yakaladı.

Yozgat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Hatay ve Ankara'da gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAPAY ZEKA DOLANDIRICILIKLARIN BÜYÜK ARTIŞ

İngiliz bankacılık birliği UK Finance, özellikle "deepfake" kullanılan yatırım dolandırıcılığı ile romantik ilişki vaat eden dolandırıcılıklarda 2025 yılında devasa bir artış olduğunu bildirmişti.

Mağdurların çoğu zaman dolandırıcılığın arkasında yapay zekanın olup olmadığını anlamasının neredeyse imkansız olduğu, yapay zeka araçlarının ucuzlayıp kolay erişilebilir hale gelmesiyle dolandırıcıların bu teknolojiyi gündelik faaliyetlerine dahil ettiği belirtildi.

Pek çok vakada dolandırıcılar, yapay zeka ile üretilmiş “deepfake” videolarda tanınmış finans uzmanlarını veya kamuya mal olmuş isimleri taklit ederek sahte kripto para ya da borsa tavsiyeleri sunuyor. Bununla birlikte, romantik ilişki temalı dolandırıcılık vakalarında da büyük artış yaşanıyor.