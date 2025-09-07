Yapay zekaya yazdırılan dava dilekçesi reddedildi

Yurt dışında yaşayan M.S., Antalya'daki torununa anne ve babasının bakamayacağı düşüncesiyle vasilik davası açmaya karar verdi.

Y.S., hem avukatlık ücreti ödememek hem de süreci kendi yürütmek amacıyla yapay zekadan vasilik davası açmak için dilekçe hazırlamasını istedi.

M.S., yapay zekanın yönlendirmesiyle sulh hukuk mahkemesine vasilik davası açtı.

DAVAYI REDDETTİ

Mahkeme, görevsizlik gerekçesiyle davayı usulden reddetti.

M.S., daha sonra bir avukata başvurdu. Avukat, müvekkilinin yanlış bilgilendirme nedeniyle hatalı dava açtığını belirtti.

"YANLIŞ BİLGİLER USULDEN RET KARARLARINI ARTIRIYOR"



Doğru yönlendirmelerle yeniden dava açıldığını belirten avukat, "Son dönemde yapay zeka veya internet üzerinden alınan hatalı bilgilerle yanlış ve eksik davalar açılıyor. Özellikle hukuk mahkemelerinde istisnai haller dışında resen araştırma ilkesi olmadığından usulden ret kararlarının arttığını görmekteyiz. Bu da kişileri hem maddi hem de zaman açısından çok daha içinden çıkılmaz durumlara sevk ediyor." diye konuştu.