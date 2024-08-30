Yapay zekayla hazırlanan filmi "Bilge 3071"in ilk fragmanı tamamlandı

Mersin'de yapay zeka programları ile üretilen uzun metrajlı film Bilge 3071'in ilk fragmanı tamamlandı.

Yapay zekayla hazırlanan filmi "Bilge 3071"in ilk fragmanı tamamlandı

'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahneleri programlarında üretilen uzun metraj filmi "Bilge 3071"in ilk fragmanı hazırlandı.

Kentte faaliyet gösteren bir film şirketince yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan yapımda çalışmalar sürüyor.

Türk tarihine damga vurmuş isimlerin hayat bulacağı film için hazırlanan ilk fragman, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayına hazırlandı.

Filmin yönetmenlerinden Onur Kaygın, gazetecilere örnek ve öncü çalışmayla 'yi dünya sahnesinde temsil etmek istediklerini söyledi.

Çalışmanın start-up (yeni girişim) projesi olduğunu dile getiren Kaygın, şöyle devam etti:

"Yaratıcı ekibimiz, ChatGPT'ye (Yapay zeka uygulaması) 'Dünya bir felaketin eşiğinde olsa, hangi Türk kahramanlara ihtiyacımız olurdu?' diye sordu. Aldığımız cevap Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk oldu. Filmimiz, tarihi belleklerden silen ve insanlığı yok etmek üzere olan kötü yapay zeka 'Dark Mind' ile dünyayı kurtarmak üzere harekete geçen iyi yapay zeka 'Bilge' arasındaki savaşı konu alıyor."

Kaygın, projenin set, oyuncu ve ekipman olmadan yapay zeka araçlarıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

İlk fragmana değinen Kaygın, "İlk fragmanımızı kamuoyuyla paylaşıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyoruz. Fragmanımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüdüğünü ve gülümsediğini söylemek istiyoruz. Fragmanımızı YouTube kanalımız ile filmimizin internet sayfasından izleyicilerimizle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaygın, projenin en kısa sürede vizyonda olacağını belirterek, bir strateji oyununun da hazırlıklarına başladıklarını kaydetti.

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Küçükçekmece'de iki metrobüs böyle çarpıştı

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’da meşe yaprağında dev etçil çekirge görüntülendi

Diyarbakır’da meşe yaprağında dev etçil çekirge görüntülendi

Özgür Özel'den Tayfun Kahraman'a destek

Özgür Özel'den Tayfun Kahraman'a destek

Dalaman açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Dalaman açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

30 Ağustos'ta (bugün) bankalar açık mı/kapalı mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta (bugün) bankalar açık mı/kapalı mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?

Siyasilerden 30 Ağustos mesajları

Siyasilerden 30 Ağustos mesajları

Cadde ortasında parke taşıyla vahşet

Cadde ortasında parke taşıyla vahşet

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...