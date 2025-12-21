Liseli kız çocuklarına yapay zekayla tuzak. 2 tutuklama
21.12.2025 04:06
Son Güncelleme: 21.12.2025 04:07
AA
Lise öğrencisi kızların fotoğraflarını kullanıp yapay zekayla ürettikleri müstehcen içerikleri paylaşan 2 çocuk tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta 2 liselinin yapay zeka aracılığıyla kız öğrencilere kurduğu müstehcen tuzak cezaevinde bitti.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 2 lise öğrencisinin, çeşitli liselerde eğitim gören 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zeka kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdükleri ve bu içerikleri paylaştıkları belirlendi.
Polis kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuklar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.