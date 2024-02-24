Yapım şirketinden açıklama: Gündemimizde Zeki Müren filmi bulunmamaktadır

Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Türk Sanat Müziği'nin en büyük yorumcularından Zeki Müren'in hayatı beyazperdeye taşınacaktı. "Ayla", "Müslüm", "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" ve "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" gibi yapımlara imza atan yapımcı Musta Uslu, hazırlıklara başladığını duyurmuştu.

Ancak Müren'in tüm mal varlığını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'nın yasal yollara başvurduğu iddia edildi. Yapım şirketi Dijital Sanatlar, Zeki Müren'in hayatını beyazperdeye taşıyacak bir film projesi hakkında konuştu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Merhaba, Zeki Müren filmiyle ilgili bugün yayınlanan haberlere ilişkin Dijital Sanatlar Yapım Şirketi tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir. Bilginize sunarız.

Kamuoyunun Dikkatine, Sanat Güneşimiz rahmetli Zeki Müren’in bütün mirasını Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı gibi iki kıymetli vakfa bağışladığı hepimizin malumu. Bizler, Dijital Sanatlar olarak Zeki Müren'in hayatını konu alan bir film projesini kendisinden gelen talep üzerine yeğeni Özlem Güner ile birlikte hazırlık ve senaryo aşamasında yürüttük. Bu süreçte, Zeki Müren'in mirasını taşıyan ve değerlerini yansıtan iki güzide vakfımızı asla göz ardı etmedik.

