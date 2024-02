Yapım şirketinden açıklama: Gündemimizde Zeki Müren filmi bulunmamaktadır

"PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEME KARARI ALDIK"

2023 yılı Ekim ayında verdiğimiz ilk röportajda, projemizin her iki vakıfla ilerleyeceğini belirtmiştik. Sonrasında, senaryonun son halini Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na ilettik ve senaryo ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaştılar. Yaptığımız karşılıklı görüşmeler neticesinde, konjoktürel olarak zamanlamayla ilgili soru işaretleri olması nedeniyle ortak mutabakatla Dijital Sanatlar Yapım Şirketi olarak projeyi hayata geçirmeme kararı aldık ve her iki vakfa da bu kararımızı ilettik.



Dolayısıyla, gündemimizde Zeki Müren filmi bulunmamaktadır. Dijital Sanatlar ve yapımcı Mustafa Uslu üzerinde negatif algı yaratmak için çaba harcandığını ve başlatılan karalama kampanyası ile itibarının zedelenmeye çalışıldığını üzüntüyle görüyoruz. Ancak, yapılan asılsız haberlerle mücadele edeceğimizi ve hukuk nezdinde gerekli adımları atarak bu tür çabaları bertaraf edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha bildiririz. Konuyla ilgili taraf olan bizlere ve Zeki Müren’ in sevgili yeğeni Özlem Güner’e danışılmadan haber tek taraflı olarak yazılmış ve yayılmıştır, bu da kamuoyunun yanıltılmasına sebep olmuştur. Saygılarımızla. Dijital Sanatlar"