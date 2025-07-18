Yapımı tamamlanan camiler açıldı | Erdoğan: Camilerimiz Selçuklu zarafetini taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ'nün İstanbul Levent'teki yerleşkesinde üniversiteye bağlı farklı illerdeki birimlerde inşa edilen camilerin toplu açılış töreninde konuştu.

Açılış töreninin ardından kurmay subayların mezuniyet törenine katılacaklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Milli Savunma Üniversitemizde ve bağlı birimlerinde yapımı tamamlanan 6 yeni camimizi inşallah ibadete açıyoruz. 2023'te kara, deniz ve hava harp okullarımızdaki 3 camimizi tamamlayıp hizmete almıştık. Şimdi de 864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camimizin açılışını yapıyoruz. Balıkesir'deki 1183 kişi kapasiteli Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camimizin, Yalova Altınova'daki 725 kişi kapasiteli Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camimizin ve İzmir Gaziemir'deki 1043 kişi kapasiteli Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camimizin açılışını inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte yapacağız. Aynı şekilde İzmir Kara Harp Okulu ATAT Bölge Birlik Komutanlığı ile Maltepe Yerleşkesinde inşa edilen iki yeni camimizi de dualarla kullanıma açacağız. Böylece söz verdiğimiz üzere 9 yeni camimizi peygamber ocağımıza hamdolsun kazandırmış oluyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camilerimizin her biri Selçuklu dönemlerinin üslup ve zarafetiyle birbirinden seçkin mimari unsurlarını ihtiva ediyor. Bu camilerde okunacak ezan ve selaların, edilecek dua ve ibadetlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.