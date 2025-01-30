Yaptığı yazım hatası sonu oldu: Sahte başkomiseri cezaevine gönderen hata

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İstanbul’da sahte kimlikle denetime takılan şüpheli, yaptığı yazım hatası nedeniyle yakayı ele verdi.



Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuna Köprüsü’nde 23 Ocak günü yaptığı denetimlerde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.



Sürücü Mustafa Y, ehliyet, kimlik ile aracının ruhsatını isteyen polislere, başkomiser olduğunu söyledi.

YAZIM HATASI YAPINCA YAKAYI ELE VERDİ Ekipler, polis kimliğinde “başkomiser” olarak yazılması gereken rütbenin “başkomser” olarak kaydedildiğini fark etti.



Polis kimliğinin sahte olduğu anlaşılan Mustafa Y. gözaltına alındı.



Otomobilde, iki sahte polis kimliği ile başkomiser rütbesi takılı yelek ele geçirildi.