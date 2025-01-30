Yaptığı yazım hatası sonu oldu: Sahte başkomiseri cezaevine gönderen hata
İstanbul’un Esenler ilçesinde yapılan polis denetiminde ilginç bir olay yaşandı. Şüphe üzerine ehliyet, kimlik ve araç ruhsatı istenen şüpheli, polislere başkomiser olduğunu söyledi. Ekipler, şüphelinin verdiği kimlikte, başkomiser olarak yazılması gereken rütbenin “başkomser” olarak yazıldığını fark etti. Kimliği sahte olduğun anlaşılan Mustafa Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan sahte polis tutuklandı.
İstanbul’da sahte kimlikle denetime takılan şüpheli, yaptığı yazım hatası nedeniyle yakayı ele verdi.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuna Köprüsü’nde 23 Ocak günü yaptığı denetimlerde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Sürücü Mustafa Y, ehliyet, kimlik ile aracının ruhsatını isteyen polislere, başkomiser olduğunu söyledi.
YAZIM HATASI YAPINCA YAKAYI ELE VERDİ
Ekipler, polis kimliğinde “başkomiser” olarak yazılması gereken rütbenin “başkomser” olarak kaydedildiğini fark etti.
Polis kimliğinin sahte olduğu anlaşılan Mustafa Y. gözaltına alındı.
Otomobilde, iki sahte polis kimliği ile başkomiser rütbesi takılı yelek ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin tehdit, hakaret ve kasten yaralama gerekçesiyle birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.
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