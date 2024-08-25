Yaralamadan aranıyordu, Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep'te kasten yaralama suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yaralamadan aranıyordu, Gaziantep’te yakalandı

İl Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kasten yaralama suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli kişi, JASAT ekiplerince Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Ahlat nerede, hangi ilde? Kabine toplantısının yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi?

Ahlat nerede, hangi ilde? Kabine toplantısının yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi?

Çanakkale'de sürüklenen bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de sürüklenen bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Malatya'da 3 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'da 3 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye tamamen geride kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye tamamen geride kaldı

Kucağında çocukla araç kullanan sürücüye ceza

Kucağında çocukla araç kullanan sürücüye ceza

Hatay'da örtü yangını

Hatay'da örtü yangını

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...