Yaralamadan aranıyordu, Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.



Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kasten yaralama suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli kişi, JASAT ekiplerince Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.



Şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.