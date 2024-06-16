Yaralanan acemi kasap: İnekte bir şey yok ama bizim atardamar kesildi

Büyükbaşı yıkarken ipin elini kestiği Durmuş Gürbüz, “Parmak uçlarımda kırık oluştu. Ben 1982’den beri kurban kesiyorum, bu ilk kazam ve son olacak inşallah” diye konuştu.



Amcası kurban kesmek isterken yanlışlıkla elinde kesik oluşan Tuğrul Akar ise, “İnekte hiçbir şey yok ama bizim atardamar kesildi. Kurbanda bir şey yok, kurban ben oldum. Şahdamarım da kesilse kurbana yardım edeceğim” dedi.