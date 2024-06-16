Yaralanan acemi kasap: İnekte bir şey yok ama bizim atardamar kesildi

Samsun'da kurbanlık keserken kendilerini yaralayan kasaplar, hastanede tedaviye alındı. Elinde kesik oluşan Tuğrul Akar, “İnekte bir şey yok ama bizim atardamar kesildi” dedi.

Yaralanan acemi kasap: İnekte bir şey yok ama bizim atardamar kesildi

’da kurbanlık keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Büyükbaşın bağlı olduğu kancadan düşmesiyle bacağı kırılan, elini, kolunu ve bacağını ve yaralayanlar, hastanede tedaviye alındı.

Yaralanan acemi kasap: İnekte bir şey yok ama bizim atardamar kesildi - 1

Büyükbaşı yıkarken ipin elini kestiği Durmuş Gürbüz, “Parmak uçlarımda kırık oluştu. Ben 1982’den beri kurban kesiyorum, bu ilk kazam ve son olacak inşallah” diye konuştu.

Amcası kurban kesmek isterken yanlışlıkla elinde kesik oluşan Tuğrul Akar ise, “İnekte hiçbir şey yok ama bizim atardamar kesildi. Kurbanda bir şey yok, kurban ben oldum. Şahdamarım da kesilse kurbana yardım edeceğim” dedi.

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