Yaralı getirildiği acilde yakınlarıyla sağlıkçılara saldırdı

Nevşehir'de sağlık çalışanlarına saldıran 2 hasta yakını tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, dün akşam trafik kazasında yaralanan M.C, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayı öğrenip acil servise giden M.C'nin yakınları M.C. ve E.C, cerrahi müdahale odasına girmek istedi.



İçeri alınmayan M.C. ve E.C, zorla girdikleri odada tartıştıkları sağlık çalışanlarına saldırdı. Yaralı M.C. de sedyeden inerek kavgaya müdahil oldu.



Hastane güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavgada, 2 hasta yakını, polis tarafından gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.C. ve E.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Kazada yaralanan M.C. ise olayın ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

