Yaralı getirildiği acilde yakınlarıyla sağlıkçılara saldırdı

Nevşehir'de trafik kazası geçiren kişi, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yakınları ile birlikte sağlık çalışanlarına saldırdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırı sonrası gözaltına alınan 2 hasta yakını tutuklandı.

Yaralı getirildiği acilde yakınlarıyla sağlıkçılara saldırdı

'de sağlık çalışanlarına saldıran 2 hasta yakını tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam trafik kazasında yaralanan M.C, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı öğrenip acil servise giden M.C'nin yakınları M.C. ve E.C, cerrahi müdahale odasına girmek istedi.

İçeri alınmayan M.C. ve E.C, zorla girdikleri odada tartıştıkları sağlık çalışanlarına saldırdı. Yaralı M.C. de sedyeden inerek kavgaya müdahil oldu.

güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavgada, 2 hasta yakını, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.C. ve E.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kazada yaralanan M.C. ise olayın ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

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