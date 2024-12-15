Yaralı kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyü yakınlarında yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı.

Yaralı kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı

Köy muhtarı Ahmet Coşar, arazide çakal saldırısı sonucu yaralanan kızıl yavrusu buldu.

Coşar, kızıl geyik yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi, kızıl geyik yavrusunu tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü.

Burada tedavisi tamamlanan kızıl geyik, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'ndaki hayvanat bahçesine konuldu.

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