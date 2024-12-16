Yaralı kurt gündüz vakti sanayi bölgesine indi

Uzmanlar, kış aylarının gelmesiyle birlikte yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanarak yerleşim alanlarına daha sık inebileceğini belirterek, bu tür durumlarda yetkililere haber verilmesi gerektiğini söylediler. Vatandaşlar, kurt ile karşılaşınca hem hayretler içerisinde kaldılar hem de o anları cep telefonlarıyla kaydettiler.