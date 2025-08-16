Yaralı leyleği vatandaşlar kurtardı

Toprakkale ilçesi Osmaniye yolu üzerinde hareketsiz duran leyleği fark eden Seyit Akşit aracını durdurarak leyleğe yardım etmek istedi. Yaralı leyleği arkadaşlarının yardımıyla aracına alan Akşit, belediye garajına teslim etti. Buradan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne götürülen leyleğin bakım ve tedavi sürecine başlandı.