Yaralı pelikanlar yeniden uçuyor

Her yıl elektrik iletim hatlarına takılan binlerce kuş ölüyor. 17 kuştan oluşan pelikan sürüsü de Ankara Polatlı'da akıma kapıldı. Hayatta kalan 5 pelikan, Ankara Üniversitesi Yabani Hayvan Merkezinde tedaviye alındı. İkisi iyileşti, üçünün tedavisi sürüyor.
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NTV Haber 12.06.2020 - 14:30
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı merkez, 2018'nden beri yabani hayvanların acil servisi gibi hizmet veriyor.
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