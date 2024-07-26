Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı

Karayoluna çıkan Karaca’ya hareket halindeki kamyon çarptı. Olayda Karaca yaralanırken sürücünün haber vermesi üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Tunceli -Elazığ karayolu Aktuluk Mahallesi mevkiinde, arkadaşıyla seyir halindeyken yolda yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş, aracı durdurarak serçeyi yoldan almak için hamle yaptı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.



Kazanın ardından sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken olay anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.