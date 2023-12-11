Yaralı vatandaşın çağrısına kulak asan olmadı

Adana'da bıçaklanarak yol kenarına atılan bir kişi, yoldan geçen otomobillerden yardım istedi. Ancak hiçbir otomobil durmadı. Uzun bir süre yol kenarında bekleyen yaralı ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Yaralı vatandaşın çağrısına kulak asan olmadı

Adana’da bıçaklanan kişi uzun bir süre yol ortasında yardım bekledi.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi.

Yaralı bir kişiyi yol kenarına bırakan otomobil hızla bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir vatandaş, bıçaklandığı öğrenilen kişiye yardım etmek için yanına gitti. Yaralı ve ona yardım etmek isteyen vatandaş, yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı.

Ancak hiçbir araç, yaralı adamı hastaneye götürmek için durmadı. Uzun bir süre yol kenarında bekleyen yaralı ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırılabildi.

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