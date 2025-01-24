Yaralı yavru puhular koruma altında

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, çocuklar tarafından parkta bulunan puhu yavruları koruma altına alındı.

Yaralı yavru puhular koruma altında

'un Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi İhsan Emralioğlu Parkı'nda 2 çocuk, oyun oynadıkları sırada yerde 2 kuşun hareketsiz durduğunu fark etti.

Çocukların haber vermesi üzerine parka gelen aileleri, 2 puhu yavrusunu Sungurlu Belediyesine götürdü.

Burada veteriner hekimce yapılan incelemede sağlık sorunu olmadığı belirlenen puhu yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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