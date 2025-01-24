Yaralı yavru puhular koruma altında

Çorum'un Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi İhsan Emralioğlu Parkı'nda 2 çocuk, oyun oynadıkları sırada yerde 2 kuşun hareketsiz durduğunu fark etti.



Çocukların haber vermesi üzerine parka gelen aileleri, 2 puhu yavrusunu Sungurlu Belediyesine götürdü.



Burada veteriner hekimce yapılan incelemede sağlık sorunu olmadığı belirlenen puhu yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.