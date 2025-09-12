Yaralılara yardım etmek isterken kazaya neden oldu

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Burdur’un Gölhisar ilçesine iş görüşmesine giden V.K. isimli esnafın kullandığı hafif ticari araç, dönüş yolunda Acıpayam’a bağlı Kumafşarı Mahallesi yakınlarına geldiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride doğru ilerleyen araç, orta refüje çıkıp bir ağaca çarparak durabildi.



Bu esnada Denizli yönünde Antalya istikametine ilerleyen kamyonet, kazayı görünce yavaşlayarak, kazazedelere yardım etmek istedi. Aynı yöne seyir halinde olan otomobil, aniden önünde duran kamyonete arkadan çarptı.



Kazada metal yığınına dönen Tofaş marka otomobilde bulunan 58 yaşındaki Keziban Özdöl adlı kadın hayatını kaybetti. Zincirleme kazaya karışan araçlardan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 4 yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kontrolü olarak trafiğin sağlandığı Denizli – Antalya karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazada hayatını kaybeden Keziban Özdöl’ün cenazesinin bugün öğle vakti Burdur’un Feneli ilçesine bağlı Beyköy’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.