Yaralıya ilk müdahale TIR'ın altında yapıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, TIR'ın altına giren motosiklet sürücüsü Canpolat Seven (17), yaklaşık 50 metre sürüklenerek dorsenin altında sıkıştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri zaman kaybetmeden TIR'ın altına girerek yaralı Seven'e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla lastiklerin arasından çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıya ilk müdahale TIR'ın altında yapıldı

Saat 17.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi’nde Canpolat Seven idaresindeki motosiklet, Hüseyin Kör idaresindeki TIR'ın altına girdi.

Seven, devrilen motosikletle birlikte TIR'ın dorsesinin altında yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri vakit kaybetmeden TIR'ın altına girerek dorse ile lastikler arasında kalan yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Salık görevlilerinin yaptığı hayati müdahalenin ardından itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla yaralı TIR'ın altından çıkarıldı. Motosiklet sürücüsü Seven ambulansla önce Nazilli Devlet Hastanesine oradan da Adnan Menderes Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Seven'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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