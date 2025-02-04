Yaralıyı sedyeden düşürdüler: İnceleme başlatıldı

Sivas-Ankara Karayolu'nda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledilen bir yaralı, ambulanstan indirildiği sırada sedyeden düşürüldü.



112 ekipleri ve görevliler yaralıyı tekrar sedyeye koyarak hastaneye götürdü.



Olayla ilgili Sivas İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

