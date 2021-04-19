Yardım dağıtımı izdihama dönüştü, salgın unutuldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir hayırseverin Ramazan ayında yardım kolisi dağıtımı izdihama sebep oldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar ise aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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İHA 19.04.2021 - 05:44
Sapanca ilçe merkezinde bir hayırseverin Ramazan ayı dolayısıyla yardım kolisi dağıtımı izdihama sebep oldu.
Görüntülerde evin önünde kadınların kalabalık oluşturması, sıraya girmeleri ve birbirlerini ittirmesi yer alıyor.
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