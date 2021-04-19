Yardım dağıtımı izdihama dönüştü, salgın unutuldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir hayırseverin Ramazan ayında yardım kolisi dağıtımı izdihama sebep oldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar ise aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İHA 19.04.2021 - 05:44

Yardım dağıtımı izdihama dönüştü, salgın unutuldu

Sapanca ilçe merkezinde bir hayırseverin Ramazan ayı dolayısıyla yardım kolisi dağıtımı izdihama sebep oldu.

Görüntülerde evin önünde kadınların kalabalık oluşturması, sıraya girmeleri ve birbirlerini ittirmesi yer alıyor.

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