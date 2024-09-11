"Yardım edin" deyip yere yığıldı

Antalya'da, yolda yürürken 'Yardım edin' deyip yere yığılan ve başından yaralı olduğu anlaşılan Nihal E., hastaneye kaldırıldı.

"Yardım edin" deyip yere yığıldı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi 2860 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir kadının yolda yürüdüğü sırada 'Yardım edin' diye bağırıp, yere düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan Nihal E. adlı kadının başından yaralı olduğunu belirledi. Kadına ilk müdahale ambulansta yapıldı. Nihal E., Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekibi, Nihal E.'nin ağabeyini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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