Yardım ekibine silahlı saldırı: 2 ölü

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Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Olay, Özalp ilçesinde meydana geldi. Vefa Sosyal Destek Grubu, karantina altındaki Eğribelen Mahallesi'nde yardım malzemesi dağıttı ardından dönüş yoluna geçti.

İki belediye görevlisi ve bir sivilin bulunduğu araca başka bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Bir belediye çalışanı ve sivil hayatını kaybetti. Yyaralanan diğer personel ise hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.