Yardım ekibine silahlı saldırıya tepkiler

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı. Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı paylşaşımda, "Terör örgütü PKK Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırdı ve iki kardeşimiz şehit oldu. Başımız sağ olsun. Mübarek Ramazan günü yapılan bu hunharca saldırı elbette karşılıksız kalmayacak ve hesabı sorulacaktır. Teröre ve destekçilerine lanet olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu ise, "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!" mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca hain saldırıda şehit olan 2 vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek, "Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca yönelik hain saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce #VefaSosyalDestekGrubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" dedi.