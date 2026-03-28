Yardım için duranlar da kazaya karıştı: 3 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sabah saat 05.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

İlk kazanın ardından, bazı sürücüler yardım etmek amacıyla yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen diğer araçlar da duramayınca toplam 7 otomobilde hasar oluştu.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.