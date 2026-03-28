Yardım için duranlar da kazaya karıştı: 3 yaralı
28.03.2026 07:53
İHA
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yardım için duran araçlara da arkadan gelen otomobillerin çarptığı olayda 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sabah saat 05.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
İlk kazanın ardından, bazı sürücüler yardım etmek amacıyla yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen diğer araçlar da duramayınca toplam 7 otomobilde hasar oluştu.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.