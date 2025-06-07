Yardım istedi kimse oralı olmadı: Kaza sonrası aracını parçaladılar

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde karşı yönden gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası çileden çıkan araç içerisindeki bir grup, kaza yaptıkları araca saldırdılar.

YARDIM İSTEDİ

İçerisinde insanların bulunduğu araca saldıran ve üzerine çıkan şahısların yaşattıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Araçlarına saldırılan bir şahsın yardım çağrısı dikkat çekti.