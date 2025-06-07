Yardım istedi kimse oralı olmadı: Kaza sonrası aracını parçaladılar
Hatay'da yaşanan trafik kazası sonrası bir grup, çarpıştıkları araca saldırarak korku dolu anlar yaşattılar. Saldırıya uğrayan aracın sürücüsünün yardım çağrısına ise kayıtsız kalındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde karşı yönden gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı.
Yaralananın olmadığı kaza sonrası çileden çıkan araç içerisindeki bir grup, kaza yaptıkları araca saldırdılar.
YARDIM İSTEDİ
İçerisinde insanların bulunduğu araca saldıran ve üzerine çıkan şahısların yaşattıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Araçlarına saldırılan bir şahsın yardım çağrısı dikkat çekti.
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