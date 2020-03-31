Yardım kampanyasına eleştirilere Altun'dan yanıt

Corona virüse karşı başlatılna Milli Dayanışma Kampanyasına yönelik sosyal medyadan gelen eleştirilere, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan yanıt geldi.

"Halktan para isteniyor" yorumlarına tepki gösteren Altun’un, Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır."

Altun, "Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez." ifadelerini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını açıklayarak, "Biz bize yeteriz Türkiyem diyerek başlattığımız bu kampanya için yardım hesapları açıldı. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Kabine üyeleri ve eşlik edenler kampanyaya 5 milyon 200 bin lira bağışta bulundu" demişti. HABERE GİT

DAR GELİRLİLER İÇİN KAMPANYA