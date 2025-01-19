Yardım tırları Gazze’de: Buğday unu ve hazır gıda taşıyorlar

BM Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardım tırlarının ateşkesin ardından Mısır'dan Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.



WFP'nin sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkesin başlamasıyla insani yardım konvoylarının Mısır'dan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na hareket ettiği bildirildi. Açıklamada, "WFP tırları, Zikim ve Kerem Ebu Salim sınır kapıları üzerinden Gazze'ye girmeye başladı. İlk tırlar, çaresiz, ihtiyaç sahibi insanlar için hayat kurtarıcı buğday unu ve hazır gıda paketleri taşıyor. WFP, Mısır, Ürdün ve İsrail'deki sınır kapılarından geçen insani koridorlardan günlük olarak gıda teslim etmeyi amaçlıyor. Bu ateşkes, insani müdahale için kritik önem taşıyor. Güvenlik ve erişim sağlanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

