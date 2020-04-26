Yardımsever işadamı corona virüse yenik düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki kez plaket verdiği Adıyamanlı yardımsever işadamı Abuzer Yıldırım, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İHA - NTV Haber 26.04.2020 - 11:30

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Yardımsever işadamı Abuzer Yıldırım corona virüsten yaşamını yitirdi.

Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı Abuzer Yıldırım, diş hastanesi, okul, cami, özel harekat hizmet binası ve sağlık ocağı yaptırarak ihtiyaç sahiplerine birçok yardımda bulunmuştu.

Hayırsever işadamı, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Corona virüs testi pozitif çıkan Yıldırım, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

BAKAN SOYLU'DAN İKİ KEZ PLAKET ALMIŞTI

İşadamı Yıldırım, Adıyaman'a yaptığı yatırımlar nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan iki kez plaket almıştı.

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