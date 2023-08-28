Yaren Çakar kimdir? Twitch yayıncısı Yaren Çakar neden gündem oldu?

Yaren Çakar, dijital platform Twitch üzerinde içerik üreten bir yayıncıdır. Yayın esnasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a söylediği sözler nedeniyle, Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.



YAREN ÇAKAR NEDEN GÜNDEM OLDU?



Yaren Çakar, canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a söylediği sözlerle nedeniyle tepki çekti. Çakar'ın, Ali Yiğit Buruk'un fotoğraflarına bakarak kötü ifadeler kullanması Galatasaray taraftarlarını kızdırdı. Yaren Çakar, taraftarların sert sözleri sonucu özür dileyip hesabını kapattı.



Yaren Çakar adlı yayıncı özür dilediği açıklamasında şunları söyledi;



"Okan Buruk'un oğlu ile ilgili neden böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum. Mental olarak benim için kötü bir gündü ve ne söylediğimin farkına varamadım. Tamamen saçmalamışım ne benim, ne bir başkasının bir çocuk veya bir insan üzerinde bu kadar kırıcı bir yorum yapmaya hakkı yok. Herkesten ve özellikle ilgili kişilerden özür dilerim. Mentalimin iyi olmadığı bir yayında yanlış bir şey dedim özür dilerim tekrardan. Hastalığından vs haberim kesinlikle yoktu. Olsa da dememem lazımdı."