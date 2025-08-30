Yaren leylek erken göçtü, Adem Amca üzgün

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 14'üncü yılda göç yolculuğuna başladı.

Baharın gelişiyle birlikte Karacabey'de yuvasına dönen ve "Adem Amca" olarak tanınan Adem Yılmaz'la buluşan Yaren leylek, bu kez eylül ayını beklemeden bölgeden ayrıldı.

Doğaseverler de gelişmeyi üzülerek karşıladı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren'imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.