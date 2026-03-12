Yaren leylek, eşi Nazlı'ya kavuştu

Bekleyiş sona erdi ve Yaren leylekten 15 gün sonra eşi Nazlı da yuvaya geldi.

Bursa’nın Eskikaraağaç köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile yaren leyleğin dostluğu yıllardır sürüyor.

Her yıl ağustos ayında göçen Yaren leylek, şubat ayının sonuyla mart ayının başında tekrar köye dönüyor.

Yaren bu yıl 24 Şubat'ta yuvaya döndü ancak balıkçı Adem'in kayığına konmayınca Yaren değil Nazlı sanıldı. Sonunda dostunun kayığını ziyaret edince gerçek anlaşıldı ve Yaren'den 15 gün sonra eşi Nazlı da yuvaya geldi.

YAREN LEYLEK VE ADEM AMCA

Yaren leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu, uluslararası bir üne sahip.

Hikaye, Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılmış ve Avusturya ile Almanya'da ders kitaplarına konu olmuştu.

2019 yılında Burak Doğansoysal'ın çektiği "Yaren" adlı belgesel de Prag Film Ödülleri'nden "en iyi belgesel" unvanıyla dönmüştü.