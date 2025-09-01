Yargıda adli tatil sona erdi

Yılmaz, "Demokratik bir ortamda yargı kararları elbette ki eleştiriye açıktır. Ancak, hiçbir kişi ve kurumun bağımsız/tarafsız yargıyı etki altına alma hakkı yoktur." dedi.

Yeni adli yıl başladı. Yargıtay'da düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yargı kararlarının eleştiriye açık olduğunu söyledi. Kimse yargıyı etkisi altına alamaz uyarısında bulundu.

Adli yıl açılış Töreninde konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ise, infaz rejiminin değişmesi gerektiğini söyledi.



Kerkez, "Toplumsal adaleti yaralayan en büyük hususlardan birisi de cezaların yetersizliği algısıdır. Bu konuda özellikle infaz rejimimizin toplumun beklentilerine uygun bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN ADLİ YIL MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı "adli yıl" mesajında, tarafsız yargı mesajı verdi.



Tunç mesajında, "Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda hiçbir tereddüde yer vermeden bundan önce olduğu gibi insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine sadakatle bağlı kalarak, hukuk devleti ilkesini tahkim etmeyi, demokrasimizi güçlendirmeyi, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.



MHP Genel Başkan yardımcısı Feti Yıldız, yeni adli yılın başlaması nedeniyle yayımladığı mesajında "tutuklama" uygulamasına dikkati çekti.



"Tutuklamanın; sıkı şartlar altında, geçici, çok dikkatli ve özen gösterilerek uygulanması ve başvurulması gerekir." ifadelerini kullandı.



Yargıtaydaki törende konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da, tutukluma uygulamasını eleştirdi.



Sağkan, "Tutuklama uygulamasının, ölçüsüz uygulanması, makul sürede iddianamelerin hazırlanmaması gibi hukuka aykırı uygulamalar ceza adaletine karşı derin güvensizlik oluşturuyor." dedi.