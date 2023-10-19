Yargıda ihbar mektubu tartışması | "Tüm yargıyı töhmet altında bırakmak doğru değil"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu.

Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilen ihbar dilekçesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

Soruşturma tamamlanmadan kesin hüküm vermenin doğru olmadığını ifade eden Tunç, "Bir iddia ortaya atılmışsa bunu inceleyecek makamlar vardır. Bu makamların inceleme ve soruşturması neticesinde gerçek ortaya çıkar, sonuca göre işlem tesis edilir. Dolayısıyla HSK Teftiş Kurulu müfettişlerinin inceleme ve soruşturmasının neticesinde bakalım, iddiaların gerçekliği nedir, ne değildir? Soruşturma neticesine göre de işlem tesis edilecek." dedi.

"Bu ihbar dilekçesi üzerinden bütün yargıyı töhmet altında bırakacak, yargı tarafsızlığına, yargı bağımsızlığına yönelik eleştiriler, yargıyı yıpratıcı, adaleti, adalete güveni sarsıcı açıklamalar yapmanın doğru olmadığını" ifade eden Tunç, "Siz bütün yargıya böyle bir genel bir suçlama yaparsanız bir dilekçe üzerinden bu doğru olmaz." diye konuştu.



ANAYASA VURGUSU

Öte yandan Tunç, mevcut Anayasa'nın darbe anayasası olduğunu belirten Adalet Bakanı Tunç, Cumhuriyetin İkinci yüzyılına yeni Anayasa ile girilmesi gerektiğini de vurguladı.