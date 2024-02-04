Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz kimdir?

Türk hekim, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşegül Cengiz, 10 Aralık 1974 tarihinde dünyaya geldi. 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi, 2004 yılında Aile Hekimi uzmanı oldu. Tıp eğitimini aldığı dönemde İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu’nda (İTFTT) 6 yıl çalıştı ve çeşitli oyunlarda yer aldı.



1995 ve 1999 yıllarında Fransız oyuncu ve yönetmen Amedee Bricolo 5 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Cengiz, 1999 yılında Soytarılar Okulu adlı çocuk oyununu yönetti. Şahika Tekand’ın kurduğu Studio Oyuncuları’nda 2004-2006 yılları arasında oyunculuk ve sanat eğitimi aldı. 2006 yılında Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği "Evridike’nin Çığlılığı’ adlı oyunda yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak yer aldı.



2008 yılında Studio Oyuncuları Genç Projeler kapsamında Beckett’i "Not I-Ben Değil" adlı oyununu yeniden yazarak "No I- Hayır Ben" ismiyle sahneledi. 2012 yılında Şahika Tekand’ın İstanbul Şehir Tiyatrola'rında sahnelediği Beckett’in "Play-Oyun" adlı oyununda yönetmen yardımcılığı yaptı. 2014 yılında Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Gergedanlaşma 2.014" adlı oyunda yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak çalıştı. Şahika Tekand'ın İstanbul Şehir Tiyatrola'rında sahnelediği 'Play-Oyun' adlı oyunda 2014 yılında konuk oyuncu olarak yer aldı. Tiyatro çalışmalarına Studio Oyuncuları’nda devam etmektedir.