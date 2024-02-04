Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kimdir?

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Sermet Yeşil 25 Mayıs 1977 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olup Anadolu Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır.
Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Anadolu Üniversitesi - Tiyatro Anadolu'da görev yaptı, 2005 yılından itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda yer almaktadır.
SERMET YEŞİL'İN YER ALDIĞI DİZİLER
Behzat Ç.
Gönülçelen
Mor Menekşeler
Leyla ile Mecnun
Şubat
Eski hikaye
Muhteşem Yüzyıl
Karadayı
Gülümse Yeter
Bir Deli Sevda
Çukur
Bozkır
Akıncı
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