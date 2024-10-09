Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı belli oldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilmesi nedeniyle boş olan başkanlık için seçim yapıldı.



Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde, aynı daire üyeleri Mustafa Kurtaran ve Hakan Yüksel yarıştı.

177 OY ALDI



47. tur seçiminde 177 üyenin oyunu alan Kurtaran, terör davalarına bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yeni başkanı oldu.



MUSTAFA KURTARAN KİMDİR?



1966'da doğan Mustafa Kurtaran, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



Bingöl hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kurtaran, bazı ilçelerde ve İzmir'de hakimlik yaptı, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu.



Yargıtay üyeliğine 2014'te seçilen Kurtaran, evli ve üç çocuk babası.