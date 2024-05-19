Yargıtay: ATM'de unutulan karttan para çekmek hırsızlık suçu kapsamında

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, banka hesabından para çektikten sonra kartını ATM'de unutarak buradan ayrıldı.



Kadının arkasında sırada bekleyen kişi, kartın ATM'de olduğunu gördü ve işleme devam ederek hesaptan 480 lira çekti. Kart sahibi kadın, bir süre sonra kartını almak için geri döndüğünde hesabından para çekildiğini fark ederek şikayetçi oldu. Kamera kayıtları incelenerek kimliği tespit edilen kişi hakkında kamu davası açıldı.



Davaya bakan Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, eylemin "hırsızlık" suçu kapsamında olduğunu belirterek, sanığa, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 245. maddesinde yer alan ve 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan ceza verdi. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onandı.



BAŞSAVCILIKTAN "NİTELİKLİ HIRSIZLIK" İTİRAZI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkumiyet kararına, sanığın eylemini bilişim sistemlerini kullanılarak işlediği gerekçesiyle itirazda bulundu.



Bilişim sistemleri kullanılarak yapılan hırsızlığın "suçun nitelikli hali" olduğuna ve daha ağır cezayı gerektirdiğine işaret edilen itirazda, verilen mahkumiyetteki suç değerlendirmesinin bu yönde yapılması gerektiği ifade edildi.



"Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık" suçunu düzenleyen TCK'nın 142. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde, atılı suçu işleyene 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.



İTİRAZ REDDEDİLDİ



Yargıtay 8. Ceza Dairesi, inceleme sonucu, sanığın eyleminin hırsızlık suçu kapsamında "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" olduğunu tespit etti ve oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını reddetti.



Dava konusu olayda sanığın, mağdur kadının ATM'de unuttuğu banka kartı aracılığıyla hesaptan para çektiği, banka kartını ele geçirmediği ve sonrasında da elinde bulundurmadığı aktarılan kararda, eylemin, TCK'nın 141. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçu kapsamında olduğu belirtildi.



Sanığın kartı ele geçirmediği, bunun bilişim sistemlerini kullanmak olmadığı ifade edilen kararda, itirazın bu nedenle reddedildiği aktarıldı.