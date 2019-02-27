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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Lokali'nde düzenlediği basın toplantısında, görev süresi boyunca yapılan faaliyetleri anlattı, yargı reformlarını içeren yılık değerlendirme yaptı.

Başkan Cirit, 31 Aralık 2018 itibarıyla Yargıtay hukuk daireleri ile Hukuk Genel Kurulunda toplam 224 bin 111, ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 350, Cumhuriyet Başsavcılığında ise 435 bin 496 derdest dosya bulunduğunu bildirdi.



Genel toplam itibarıyla 2018 sonunda derdest dosya sayısının 941 bin 957 olduğunu söyleyen Cirit, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle son iki buçuk yıl içerisinde Yargıtay'ın derdest dosya sayısının yaklaşık üçte bir oranında azaldığını kaydetti.



Yeni Yargıtay hizmet binasıyla ilgili de bilgi veren Cirit, İncek'te yapımı devam eden yeni Yargıtay binasının 2021 yılı içinde hizmete açılmasının planlandığını, böylelikle daha iyi koşullarda vatandaşa hizmet vereceklerini ifade etti.



"BEN AFFA KARŞIYIM"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cirit, "Hükümetin gündeminde af var, infaz değişikliği sistemi gündeme gelecek. Kısa aralıklarla yapılan infaz düzenlemeleri ve aflara nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte ben affa karşıyım" yanıtını verdi.



Cirit, önceki dönemlerde cezaevinde kalış süresinin yüzde 40 oranında olduğunu, 1 Haziran 2005'te getirilen yeni ceza sistemiyle hem ceza yaptırımlarının hem de cezaevinde kalış sürelerinin artırıldığını hatırlattı.



Bundan önce cezaevinde yatılması gereken sürenin yüzde 40 olduğunu, lehe olan indirimlerle birlikte yüzde 60 süresi kalanın dışarı çıktığını kaydeden Cirit, 2005'ten sonra ise bu oranın yüzde 66 olduğunu belirtti. Başkan Cirit, "10 yıl ceza aldığınız takdirde eskiden 4 yıl yatıyordunuz, şimdi ise 6 buçuk yıl yatıyorsunuz. Belki bunlar belli bir orana getirilebilir, yüzde 50 gibi. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkesin malumu" diye konuştu.



Daha önce çıkarılan afların, hukuki belirsizliğe neden olduğunu, asayiş açısından, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntıları ortaya çıkardığını dile getiren Cirit, "Ama çıkarılacaksa belki infaz sistemindeki yüzde 66'lık cezaevinde kalma süresini yüzde 50'lere doğru çekebiliriz. Böylelikle daha adil bir çözüm olabilir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

