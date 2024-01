Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’dan AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama: “Derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek”

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesine ilişkin konuştu.



Başkan Akarca, Afyonkarahisar Valiliği’ni ziyaretinde, bir gazetecinin, “Anayasa Mahkemesinin son kararıyla ilgili bir ikilem var, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Anayasa Mahkemesiyle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Yani aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek." yanıtını verdi.



Bir süre Vali Yiğitbaşı ile görüşen Akarca'ya ziyaretinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri Eyup Yeşil ve Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Doğan ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak eşlik etti.



NE OLMUŞTU?



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkındaki kararını dün görüşerek karara bağlamıştı.



“AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok.” diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırmıştı. Kararda, AYM’nin söz konusu kararının juristokratik bir davranış olduğu kaydedilmişti.



Dairenin Can Atalay kararı, siyasette geniş yankı uyandırmıştı.

