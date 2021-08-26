Yargıtay Başkanı'ndan sosyal medya düzenlemesi açıklaması

Yargıtay'ın Ankara'nın Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi'nde inşa edilen yeni hizmet binası basına tanıtıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni hizmet binasının tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Akarca, sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine yargısal süreçlere ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlara değinerek, insanların bir soruşturma kapsamında tutuklamayı ceza gibi gördüğünü söyledi.

"SOSYAL MEDYA İLE İLGİLİ BİR YASAL DÜZENLEME YAPILMALI''



Bir kişinin tutuklanmasının ya da serbest bırakılmasının yargılamanın sonu olmadığını belirten Yargıtay Başkanı, "Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmalı. Örnekleri var, Avrupa ülkelerinde düzenlemeler yapılmış, hatta biz geciktik bile" dedi.



''YASAL BOŞLUK VAR''



''Dileyen sahte hesap açabiliyor'' diyen Yargıtay Başkanı, şöyle devam etti:



''Bu hesapların kimler tarafından açıldığını sosyal medya platformlarından alamıyorsunuz. Burada bir yasal boşluk var. Asılsız haber yaymak, toplumu kışkırtan ve tedirginliğe sevk eden haber yaymak dünyanın her yerinde suç.''

BİNANIN AÇILIŞI 1 EYLÜL'DE



Kızılay'da tarihi ana bina dahil 6 ayrı binada hizmet veren Yargıtay, tüm birimlerin bir araya toplandığı Ahlatlıbel'deki yeni hizmet binasına taşındı.

Açılışı 1 Eylül'de yapılacak yeni yerleşke, Başkanlık binası, ceza ve hukuk daireleri blokları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da ayrı bir blok olarak yer aldığı 10 bloktan oluşuyor.