Yargıtay bozdu, mahkeme yine aynı cezayı verdi (Alkollü sürücüye 14 yıl)

İstanbul Ümraniye’de 2 kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.



Ümraniye’de 7 Nisan 2018 tarihinde 68 yaşındaki Fatma Kalender ve torunu 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender’e çarparak ölümüne neden olan Emrah Bozdemir, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Adli Tıp Kurumu raporu okundu.

Raporda, sürücü Emrah Bozdemir’in asli kusurlu olduğu, ölenlerin ise kusursuz olduğu belirtildi.

Son sözü sorulan Emrah Bozdemir, “Acılı aileye sabırlar diliyorum. Yaşanan bu talihsiz kazadan dolayı üzgün ve pişmanım” diyerek tahliyesini istedi.



Mahkeme olay sırasında alkollu olduğu belirlenen sanıkla ilgili daha önceki kararında direnerek Bozdemir'i 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

