Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 isimden birini seçecek

Başkanlık seçimi sürecinin sürdüğü Yargıtay’da bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için seçim yapıldı. 8 adayın katıldığı seçim sonucu, Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu, aday olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 isimden birini seçecek

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde en yüksek oyu alan 5 Yargıtay üyesi Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için aday oldu.

Şahin, 2020’de 4 yıllığına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. Şahin’in görev süresinin haziran ayında dolacak olması nedeniyle Yargıtay üyeleri, yeni Başsavcı adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca yapılan ve 8 adayın katıldığı seçim sonucu, Yaşar Şimşek 86, Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33, Yusuf Kuzu ise 31 oy alarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adayı olarak belirlendi.

Diğer adaylardan mevcut Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Ali Doğan ve Veli Dalgalı ise ilk 5'te yer alamadı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 isimden birini seçecek - 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 5 ADAYDAN BİRİNİ SEÇECEK

Yargıtay’da yapılan seçim sonucu en çok oyu alan 5 üye, başsavcılık görevi için aday gösterilmiş sayılıyor.

Bunun ardından, adayların ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı ’a sunulacak. Erdoğan, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.

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